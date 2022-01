Die meistgehandelten Derivate v. 07.01.22

1. Call-Optionsschein auf Microsoft

Das mit Abstand meistgehandelte Produkt an der Euwax ist am Freitag ein Call-Optionsschein auf Microsoft. Unsere Händler verzeichnen in dem Call auf den Software-Riesen ausschließlich Kaufaufträge. Am 22. Januar wird Microsoft seine neuen Quartalszahlen vorlegen. Vor dem Wochenende notiert die Microsoft-Aktie bei 278,50 Euro rund 0,4% fester.



2. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Auch auf NVIDIA kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein. Während die NVIDIA-Aktie auf Jahressicht mehr als 140% zulegen konnte, präsentiert sie sich im heutigen Handel mit 250,60 Euro beinahe unverändert.



3. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding

An der Euwax dominieren in einem Call-Optionsschein auf Porsche ebenfalls die eingehenden Kauforders. Die Aktie des neuen DAX-Mitglieds hat auf Jahressicht über 60% zugelegt und notiert am Mittag bei 91,30 Euro geringfügig im negativen Bereich.