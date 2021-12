Die meistgehandelten Derivate v. 06.12.2021

1. Call-Optionsschein auf Netflix

Mit deutlichen Abstand finden im bisherigen Handelsverlauf die meisten Preisfeststellungen in einem Call-Optionsschein auf Netflix statt. Der Call auf den Streamingdienst und Serienproduzenten wird von den Derivateanlegern an der Euwax ausschließlich gekauft. Die Netflix-Aktie legt um 1,6% auf 533,40 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Microsoft

Bei dem Call-Optionsschein auf Microsoft drücken die Derivateanleger überwiegend auf den Verkaufsbutton. Der Softwareriese aus Redmond erzielte im vergangenen Quartal bei Umsatzerlösen von 45,3 Milliarden US-Dollar ein Net-Income von 20,5 Milliarden US-Dollar. Die Microsoft-Aktie notiert mit 285,10 Euro beinahe unverändert.



3. Call-Optionsschein auf ASML Holding

Ebenfalls auf den Verkaufsbutton drücken die Anleger bei einem Call-Optionsschein auf die ASML Holding. Die Aktie des Herstellers für Belichtungsmaschinen in der Halbleiterindustrie gibt um 1,3% auf 669,10 Euro nach.