Die meistgehandelten Derivate v. 06.11.2020

1. Knock-out Call auf Facebook (WKN MC4YTL)

Auf den Social-Media-Giganten Facebook verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein. Anscheinend nehmen die Derivateanleger die in den letzten Tagen aufgelaufenen Gewinne mit. Die Facebook-Aktie notiert heute 1,6% niedriger bei rund 246 Euro.



2. Knock-out Call auf SNP Schneider-Neureither & Partner (WKN MC4D1B)

Ebenfalls auf der Verkaufsseite stehen die Derivateanleger bei einem Knock-out-Call auf den IT-Konzern SNP Schneider-Neureither & Partner. Der Gründer und Vorstandsvorsitzende Dr. Andreas Schneider-Neureither war Anfang der Woche völlig unerwartet verstorben. Die SNP-Aktie notiert 2,6% leichter bei 48,95 Euro. Noch zu Wochenbeginn fiel die Aktie bis auf 41 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Netflix (WKN MC6SS1)

Zu guter Letzt dominieren an der Euwax auch bei einem Call-Optionsscheinen auf den Streaming-Anbieter Netflix die Verkäufer. Im letzten Quartal konnte Netflix 2,2 Millionen neue Bezahlabonnements verzeichnen. Im ersten Halbjahr waren es noch 25 Millionen neue Abonnenten. Für die Aktie geht es um 2% auf 429,15 Euro abwärts.



EUWAX



____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.