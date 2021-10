Die meistgehandelten Derivate v. 06.10.21

1. Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom

Bei den meistgehandelten Optionsscheinen an der Euwax gibt es nach mehreren Tagen einen Wechsel an der Spitze. Ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom löst den Call auf die ASML Holding ab. Der Call auf die T-Aktie wird von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend gekauft.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2

In dem Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern vor. Für den Saubere Zukunft Index 2 selbst geht es im bisherigen Handelsverlauf rund 2,2% auf 105,76 Punkte bergab. Größter Tagesverlierer der im Index enthaltenen Aktien ist Vestas Wind Systems mit einem Verlust von über 5%.



3. Call-Optionsschein auf Amazon

Auf den E-Commerce und Cloud-Computing Giganten Amazon kaufen die Anleger an der Euwax zur Wochenmitte einen Call-Optionsschein. Am 28. Oktober wird Amazon seine Quartalszahlen für das vergangene Quartal vorlegen. Heute verliert die Amazon-Aktie 0,8% auf 2.761,50 Euro.