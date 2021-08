Die meistgehandelten Derivate v. 06.08.21

1. Call-Optionsschein auf ASML (WKN MA3N38)

Als meistgehandeltes verbrieftes Derivat verkaufen die Stuttgarter Anleger einen Call-Optionsschein auf ASML. Gestern konnte die im Euro Stoxx 50 notierte Aktie des Anbieters von Lithographiesystemen für die Halbleiterindustrie bei 682,60 Euro ein neues Allzeithoch markieren. Auf Monatssicht liegt die ASML-Aktie rund 15% im Plus.



2. Faktor-Zertifikat auf Infineon (WKN MA4YDR)

Auch bei einem Faktor-Zertifikat auf Infineon erhalten unsere Derivatehändler am Freitag viele Orders. Dieses wird von den Anlegern in Stuttgart verkauft. Am Dienstag hatte Infineon Zahlen fürs vergangene Quartal vorgelegt: Während der Umsatz mit 2,7 Milliarden Euro gegenüber dem Vorquartal nur leicht stieg, gelang dem DAX-Konzern mit einem Überschuss von 245 Millionen Euro die Rückkehr in die Gewinnzone.



3. Knock-out-Call auf AMD (WKN MA6ZAS)

Zu guter Letzt wird von den Stuttgarter Anlegern auch ein Knock-out-Call auf AMD verkauft. Vergangene Woche verkündete das US-Halbleiterunternehmen, im zweiten Quartal einen Umsatz von 3,85 Milliarden US-Dollar erzielt zu haben. Dabei belief sich der Nettogewinn auf 710 Millionen US-Dollar. Am Mittwoch knackte die AMD-Aktie mit 103 Euro ihr bisheriges Allzeithoch.