Die meistgehandelten Derivate v. 06.05.21

1. Knock-out-Call auf Nasdaq 100 (WKN GF7RWQ)

Sehr viele Preisfeststellungen finden am Donnerstag auf einen Knock-out-Call auf den amerikanischen Technologie-Index Nasdaq 100 statt. Stärkster Wert im Index ist zum Mittag die PayPal-Aktie mit einem Plus von knapp 4%. Das Unternehmen legte gestern nach Börsenschluss Zahlen vor und konnte die Analysten-Schätzungen übertreffen.



2. Faktor-Long-Zertifikat auf Deutz (WKN MF1GC5)

Großer Beliebtheit erfreut sich auch ein Faktor-Long-Zertifikat auf den Kölner Motoren-Zulieferer. Deutz kann von einer anziehenden Konjunktur profitieren und verzeichnete im letzten Quartal fast ein Drittel mehr Auftragseingänge. Die Aktie notiert knapp 2,4% fester.



3. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)

Wie bereits in den letzten Tagen wird auch heute ein Call-Optionsschein auf Volkswagen rege gehandelt. Das Unternehmen legte heute Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor – und hob seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr an. Die Aktie notiert dennoch 1,7% leichter.