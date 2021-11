Die meistgehandelten Derivate v. 05.11.21

1. Knock-out-Call auf NVIDIA

Nachdem die NVIDIA-Aktie von einem All-Time-High zum nächsten eilt, nehmen die Stuttgarter Derivateanleger ihre erzielten Gewinne in einem Knock-out-Call mit und steigen aus. Für die NVIDIA-Aktie geht es zum Wochenschluss weiter um über 4% auf 268 Euro bergauf. Der Halbleiterkonzern wird am 17. November seine Quartalszahlen für das vergangene Jahr veröffentlichen.



2. Call-Optionsschein auf BioNTech

Nach den gestrigen Kurseinbrüchen der BioNTech-Aktie wird heute an der Euwax ein Call-Optionsschein sehr häufig gehandelt. In dem Call herrscht ein nahezu ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern. Eine Whistleblowerin berichtete gestern über Unregelmäßigkeiten in einem kleinen Teil der Studie zum Covid19-Impfstoff. Bis zum Mittag verliert die BioNTech-Aktie weitere 8% auf rund 219 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft

Wie bereits am Donnerstag wird ein Call-Optionsschein auf Microsoft von den Stuttgarter Anlegern sehr rege gehandelt. Jedoch nehmen heute anscheinend einige Anleger ihre aufgelaufenen Gewinne mit und verkaufen den Call. Mit 293,15 Euro erreichte die Microsoft-Aktie im heutigen Handelsverlauf ein neues All-Time-High.