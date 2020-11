Die meistgehandelten Derivate v. 05.11.2020

1. Knock-out Call auf Solaredge (WKN MA1ZAN)

Auf den israelischen Photovoltaikkonzern SolarEdge kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Knock-out-Call. Laut Auskunft unseres Händlers steigen hier viele Anleger mit zumeist kleineren Ordergrößen ein. Die SolarEdge-Aktie gewinnt heute 6,4% auf 186,81 Euro.



2. Knock-out Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Der Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft 2 Index zeichnet sich an der Euwax bei den meistgehandelten verbrieften Derivaten immer mehr als Dauerbrenner ab. Heute überwiegen zum wiederholten Male die Käufer. Der Index legt um 6,13% auf 102,67 Punkte zu.



3. Call-Optionsschein auf Delivery Hero (WKN MC91M8)

Bei den Optionsscheinen wird heute von den Anlegern in Stuttgart ein Call auf den Online-Essenslieferanten Delivery Hero überwiegend verkauft. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte Delivery Hero seinen Umsatz auf 361,7 Millionen Euro beinahe verdoppeln. Für die Aktie geht es heute um 6,6% auf 112,35 Euro aufwärts.