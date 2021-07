Die meistgehandelten Derivate v. 05.07.21

1. ​Put-Optionsschein auf TUI (WKN SD51HH)

Auf den Touristikkonzern TUI kaufen die Anleger einen Put-Optionsschein. Durch die weiteren Reisebeschränkungen durch die Delta-Variante gehen die Stuttgarter Derivateanleger anscheinend von fallenden Kursen in der TUI-Aktie aus. Die Aktie notiert mit 4,38 Euro rund 1% fester.



2. Call-Optionsschein auf AMD (WKN VQ612Q)

Mehrere Optionsscheine auf AMD befinden sich an der Euwax unter den Top 10 der am häufigsten gehandelten verbrieften Derivate. Am häufigsten wird ein Call-Optionsschein gehandelt. Laut Auskunft unseres Händlers dominieren in dem Call im bisherigen Handelsverlauf die Verkäufer. AMD wird seine Quartalszahlen am 28. Juli veröffentlichen. Die AMD-Aktie liegt mit 0,57% bei 79,36 Euro im positiven Bereich.



3. Knock-out Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 wird von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend gekauft. Der Saubere Zukunft Index 2 verliert 1,5% und notiert bei 115 Punkten. Größter Gewinner im Index ist heute die BYD-Aktie mit einem Plus von 4,1%.