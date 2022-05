Die meistgehandelten Derivate v. 05.05.22

1. Call-Optionsschein auf Shell

Ein Call Optionsschein auf Shell wird von den Derivateanlegern an der Euwax verkauft. Shell verkündete heute seine Quartalszahlen für das erste Quartal 2022. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnte der Umsatz von über 55,6 Milliarden US-Dollar auf 84,2 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Das bereinigte Ergebnis stieg von knapp 6,4 Milliarden US-Dollar auf über 9,1 Milliarden US-Dollar an. Die Aktie legt um 1,8% auf 27,20 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Microsoft

Ebenfalls verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein auf Microsoft. In der letzten Handelswoche vermeldete Microsoft einen Umsatzanstieg von 18% auf 49,4 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal. Besonders stark konnte der Cloud-Umsatz um 32% auf 23,4 Milliarden US-Dollar zulegen. Für die Aktie von Microsoft geht es heute mit knapp 0,66% auf 273,60 Euro abwärts.

3. Faktor-Long-Zertifikat auf BYD

Dagegen steigen die Anleger an der Euwax in ein Faktor-4X-Long-Zertifikat auf BYD ein. Der chinesische Automobilhersteller konnte zuletzt trotz Lockdowns einen neuen Absatzrekord für April vermelden. Die BYD-Aktie notiert mit 28,90 Euro nahezu unverändert.