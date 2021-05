Die meistgehandelten Derivate v. 05.05.21

1. Call-Optionsschein auf ServiceNow (WKN MA4JEH)

Meistgehandelter Optionsschein in Stuttgart ist zur Wochenmitte ein Call auf ServiceNow, den die Anleger kaufen – übrigens nicht nur heute: Der Call auf den US-Cloud-Anbieter zählt zu den meistgehandelten Derivaten der Woche. Zwar übertraf ServiceNow mit seinen Quartalszahlen letzte Woche die Erwartungen der Analysten, die Aktie notiert auf Wochensicht dennoch über 12% tiefer.



2. Call-Optionsschein auf Volkswagen (WKN MA47EG)

Rege gehandelt wird an der Euwax auch ein Call-Optionsschein auf Volkswagen. Auch dieser Call wird von den Stuttgarter Anlegern gekauft. Der DAX-Konzern wird morgen frische Quartalszahlen veröffentlichen. Im Vorfeld rechnen Analysten mit einer Umsatzsteigerung von 11% gegenüber dem Vorjahr.



3. Call-Optionsschein auf Deutsche Post (WKN MA228F)

Verkauft wird von den Stuttgarter Derivateanlegern hingegen ein Call-Optionsschein auf die Deutsche Post. Diese wird nach einem starken ersten Quartal nun optimistischer und will den operativen Gewinn bis 2023 auf sieben Milliarden Euro steigern. Während die Deutsche Post-Aktie bis zum Mittag 2,9% zulegt, nehmen die Anleger an der Euwax wohl ihre aufgelaufenen Gewinne mit.