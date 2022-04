Die meistgehandelten Derivate v. 05.04.22

1. Call-Optionsschein auf Apple

Mit bereits über 200 Preisfeststellungen am Vormittag ist ein Call auf Apple der am häufigsten gehandelte Optionsschein an der Euwax. Wie bereits zum Wochenauftakt steigen die Derivateanleger in Stuttgart in den Call ein. Apple wird am 28. April seine Geschäftszahlen für das vergangene Quartal veröffentlichen. Nach den gestrigen Kursgewinnen notiert die Aktie heute mit 162,10 Euro beinahe unverändert.



2. Call-Optionsschein auf K+S

Anhand der ausgeführten Wertpapierorders liegt ein Call-Optionsschein auf K+S dem Apple-Call dicht auf den Fersen. Der Call auf K+S wird von den Stuttgarter Derivateanlegern jedoch verkauft. Die Aktie des Düngemittelherstellers verliert im frühen Handel knapp 1% auf 27,75 Euro.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Sixt

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf Sixt steigen die Anleger in Stuttgart ein. Der Mobilitätsdienstleister veröffentlichte gestern seine vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2022. So beträgt der Umsatz voraussichtlich rund 580 Millionen Euro, das Konzernergebnis vor Steuern liegt zwischen 80 und 95 Millionen Euro. Nach den gestrigen Kursgewinnen legt die Sixt-Aktie heute um weitere 4,2% auf 137,20 Euro zu.