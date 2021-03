Die meistgehandelten Derivate v. 05.03.2021

1. Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)​

Auch zum Wochenschluss ist ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 das meistgehandelte verbriefte Derivat in Stuttgart. Dieser fällt dabei heute um weitere 0,7%. Von den im Index enthaltenen Werten können lediglich die asiatischen Werte BYD, Samsung SDI, JinkoSolar und Xinyi Solar zulegen.



2. Call auf Apple (WKN VP3KZU)

Ebenfalls rege gehandelt wird an der Euwax ein Knock-out-Call auf Apple, der von den Anlegern gekauft wird. Neben dem EU-Verfahren untersucht nun auch die britische Wettbewerbsbehörde den App Store von Apple. Diesen soll Apple missbrauchen, um seine eigenen Apps möglichst dominant zu platzieren und andere App-Entwickler zu beschränken.



3. Call auf Baidu.com (WKN MA4MQN)

Bei den Optionsscheinen steht ein Call auf Baidu.com im Fokus der Stuttgarter Anleger. Die Aktie des chinesischen Suchmaschinenbetreibers muss heute wie viele andere Tech-Werte Verluste hinnehmen. Auf Wochensicht beträgt das Minus bei Baidu.com fast 17%.



