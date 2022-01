Die meistgehandelten Derivate v. 05.01.22

1. Call-Optionsschein auf Porsche Automobil Holding

Die häufigsten Preisfeststellungen im bisherigen Handelsverlauf finden an der Euwax in einem Call auf Porsche statt. Unser zuständiger Händler auf dem Börsenparkett erhält dabei fast ausschließlich Kauforders. Bis zum Mittag legt die Porsche-Aktie um über 1% auf 90,80 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Commerzbank

Ein Call-Optionsschein auf die Commerzbank wird von den Derivateanlegern in Stuttgart zur Wochenmitte gekauft. Die Commerzbank-Aktie selbst knackte gestern ihr bisheriges 52-Wochenhoch von Mitte November. Auch heute geht es für die im MDAX notierte Aktie weiter um 2,5% auf 7,49 Euro nach oben.



3. Call-Optionsschein auf NVIDIA

Auch auf NVIDIA kaufen die Derivateanleger an der Euwax heute einen Call-Optionsschein. Der amerikanische Halbleiterhersteller ist auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vertreten. Die wichtige Technologie-Messe findet vom 5. bis 7. Januar statt. Für die NVIDIA-Aktie geht es 1,4% auf 255,75 Euro abwärts.