Die meistgehandelten Derivate v. 05.01.2020

1. Knock-out-Call auf BYD (WKN MA35CV)

Auf die BYD-Aktien werden auch im heutigen Handelsverlauf einige Knock-out-Calls sehr stark gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden dabei in dem Knock-out-Call statt. In dem Knock-out-Call überwiegen, wie bereits gestern, die Verkaufsorders. Für die BYD-Aktie geht es weiterhin aufwärts, mit einem Tagesplus von 3,84% auf 23,84 Euro.



2. Knock-out-Call auf Encavis (WKN MC96VK)

Anscheinend nehmen die Derivateanleger in einem Knock-out-Call auf Encavis die aufgelaufenen Gewinne mit. Unser Händler erhält fast ausschließlich Verkaufsorders. Gestern erreichte der in erneuerbare Energien investierende Konzern ein neues All-Time-High bei 23,40 Euro.



3. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

In dem Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 steigen die Anleger überwiegend ein. Das Zugpferd des Index ist mit dem größten Tagesplus die BYD-Aktie. Der Saubere Zukunft Index 2 notiert 0,49% höher bei 135,56 Euro.