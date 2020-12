Die meistgehandelten Derivate v. 04.12.20

1. Knock-out-Call auf BYD (WKN MA3APL)

Bereits die ganze Woche über sind die Knock-out Produkte auf den chinesischen Mischkonzern und Automobilproduzenten BYD bei den Anlegern sehr beliebt. Heute finden die häufigsten Preisfeststellungen in dem Knock-out-Call statt. Unserem Händler liegen fast nur Kauforders für die Knock-out-Calls vor. Für die Aktie geht es heute um 3,70% auf 19,00 Euro bergauf.







2. Knock-out-Call auf NIO (WKN UE3JKB)

Auf den Elektroautomobilhersteller Nio kaufen die Anleger einen Knock-out-Call. Im laufenden Jahr lieferte Nio bisher 36.721 Elektroautos aus, dies entspricht einem Zuwachs von 111,1% im Jahresvergleich. Für die Nio- Aktie geht es geringfügig um 0,54% auf 37,40 Euro nach oben.







3. Knock-out Call auf ProSiebenSat.1 Media (WKN UE329S)

Ein Knock-out-Call auf das Unterföhringer Medienunternehmen ProSiebenSat.1 Media wird von den Stuttgarter Derivateanleger häufig gehandelt. Unser Händler führt in dem Knock-out-Call fast ausschließlich Kauforders aus. Die Aktie des MDAX-Konzern notiert heute um 2,17% bei 12,96 Euro höher.



EUWAX



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.