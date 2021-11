Die meistgehandelten Derivate v. 04.11.21

1. Knock-out-Call auf Deutsche Post

Bei den Knock-out-Produkten wird ein Call auf die Deutsche Post am häufigsten gehandelt. Am Donnerstag steigen die Derivateanleger an der Euwax in den Knock-out-Call ein. Gegenwärtig findet der Conference Call zum dritten Quartal statt. In diesem konnte die Deutsche Post den Umsatz um 23,5% auf 20,03 Milliarden Euro steigern. Die Aktie der Deutschen Post legt bis zum Mittag um 2,3% auf 57,61 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Microsoft

Bei den Optionsscheinen ist Microsoft im bisherigen Handelsverlauf der beliebteste Basiswert an der Euwax. In den am häufigsten gehandelten Optionsschein, einen Call, steigen die Stuttgarter Derivateanleger ein. Für die Microsoft-Aktie geht es 0,7% auf 289,75 Euro bergauf.



3. Call-Optionsschein auf Meta Platforms

Zudem steigen die Derivateanleger in Stuttgart In einen Call-Optionsschein auf Meta Platforms ein. Das von Marc Zuckerberg geführte Unternehmen hat sich jüngst von Facebook in Meta Platforms umbenannt. Die „neue“ Meta-Aktie gewinnt bis zum Mittag rund 0,9% auf 288,80 Euro zu.