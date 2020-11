Die meistgehandelten Derivate v. 04.11.2020

1. Knock-out Call auf Sauber Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Nach einer kurzen Verschnaufpause finden in Stuttgart bei einem Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft 2 Index wieder die häufigsten Preisfeststellungen statt. Unserem Händler liegen deutlich mehr Kauf- als Verkaufsorders zur Ausführung vor. Der Index notiert mit 96,91 Punkten um 2,2% schwächer.



2. Knock-out PUT auf Nasdaq 100 (WKN MA1RTE)

Bei einem Knock-out-Put auf den Nasdaq 100 dominieren heute eindeutig die Käufer. Anscheinend erwarten die Stuttgarter Derivateanleger nach der US-Wahl einen schwächeren Nasdaq 100. Der Nasdaq 100-Future notiert im Vorfeld jedoch mit 1,73% deutlich im positiven Bereich.



3. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MC7WMM)

Bei den Optionsscheinen wird heute an der Euwax von den Anlegern ein Call auf Microsoft hauptsächlich verkauft. Der Tech-Gigant konnte seinen Umsatz im letzten Quartal um 12% auf 37,2 Milliarden US-Dollar steigern. Für die Microsoft-Aktie geht es heute um 2,01% auf 180,52 Euro nach oben.



