Die meistgehandelten Derivate v. 04.10.21

1. Call-Optionsschein auf Merck & Co.

Ein Call-Optionsschein auf den amerikanischen Pharmakonzern Merck & Co. wird an der Euwax von den Derivateanlegern verkauft. Merck veröffentlichte zuletzt eine positive Studie zum Mittel Molnupiravir. Das Mittel wird in Kapseln verabreicht und soll die Covid-19-Krankenhausaufenthalte und -Todesfälle erheblich senken. Für die Merck-Aktie geht es 2,8% auf 72,60 Euro bergauf.



2. Call-Optionsschein auf ASML Holding

Wie bereits in der Vorwoche wird ein Call-Optionsschein auf den niederländischen Chip-Maschinenhersteller ASML Holding an der Euwax am häufigsten gehandelt. Unser zuständiger Händler erhält überwiegend Kauforders. Die ASML-Aktie fiel im bisherigen Tagesverlauf bis auf 619 Euro.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Qiagen

In ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf den DAX-Aufsteiger Qiagen steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Mit der Erweiterung des DAX von 30 auf 40 Unternehmen wurde Qiagen am 20. September in den DAX aufgenommen. Zum Wochenstart notiert die Qiagen-Aktie mit 43,90 Euro beinahe unverändert.