Die meistgehandelten Derivate v. 04.08.21

1. Knock-out-Call auf BYD (WKN TT4MVP)

Beim meistgehandelten verbrieften Derivat an der Euwax, einem Knock-out-Call auf BYD, führen unsere Händler heute Verkaufsorders aus. Die Aktie des chinesischen E-Autobauers gibt derzeit Gas und markierte heute bei knapp über 30 Euro ein neues Allzeithoch. So erwartet der chinesische Verband der Automobilhersteller, dass BYD seinen Gesamtabsatz im ersten Halbjahr deutlich steigern konnte.



2. Call-Optionsschein auf Alphabet (WKN MA7R03)

Im Bereich der Optionsscheine rollen die Stuttgarter Anleger heute bei Alphabet von einem Call in den andern: Während der Optionsschein mit der WKN MA5NLY verkauft wird, kaufen die Anleger den Optionsschein mit der WKN MA7R03. Die Alphabet-Aktie selbst bewegt sich heute bei einem Plus von 0,2% nahe ihres Allzeithochs.



3. Faktor-Zertifikat auf Cancom (WKN MF1G79)

Nach einer Empfehlung kaufen die Anleger an der Euwax am Mittwoch auch ein Faktor-Zertifikat auf Cancom. Im Vorfeld der Quartalszahlen, die das Münchener IT-Unternehmen nächste Woche vorlegt, empfahlen die Analysten von Warburg Research und Hauck & Aufhäuser die Aktie zuletzt zum Kauf.