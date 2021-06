Die meistgehandelten Derivate v. 04.06.21

1. Call-Optionsschein auf Hermès International (WKN KE4KW4)

Auf den französischen Luxusgüterhersteller Hermès International kaufen die Stuttgarter Anleger einen Call-Optionsschein. Im ersten Quartal konnte Hermes seinen Umsatz um 44% auf 2,084 Milliarden Euro steigern. Insbesondere in Asien (ohne Betrachtung von Japan) stieg der Umsatz um 94%. Mit 1.159 Euro notiert die Aktie in der Nähe ihres 52-Wochenhoch.



2. Call-Optionsschein auf WalMart (WKN MA20TA)

Ein Call-Optionsschein auf WalMart wird von den Anlegern im bisherigen Handelsverlauf überwiegend verkauft. In seinem letzten Quartal erzielte WalMart einen Umsatz von 138,3 Milliarden US-Dollar. Weltweit beschäftigt WalMart inzwischen über 2,2 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit ist WalMart der weltweit größte private Arbeitgeber. Die Aktie legt am Freitag 0,83% auf 116,74 Euro zu.



3.Call-Optionsschein auf ServiceNow (WKN MA4JEH)

Ein Call-Optionsschein auf ServiceNow wird laut Auskunft unseres Händlers in den letzten Tagen überwiegend verkauft. Am Montag wird ServiceNow seine Hauptversammlung abhalten. Die Aktie notiert im Vorfeld mit 380,70 Euro beinahe unverändert.