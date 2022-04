Die meistgehandelten Derivate v. 04.04.22

1. Call-Optionsschein auf Bayer

In einen Call-Optionsschein auf Bayer steigen die Stuttgarter Derivateanleger zum Wochenauftakt ein. Bayer veröffentlichte positive Testergebnisse aus einer Phase-2b-Studie des Blutgerinnungsmittel Asundexian. Asundexian gilt als potenzieller Nachfolger des Blutgerinnungsmittel Xarelto. Mit Xarelto erzielte Bayer im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 4,735 Milliarden Euro. Für die Bayer-Aktie geht es 2,4% auf 64,40 Euro aufwärts.



2. Call-Optionsschein auf Sunpower

Auf das amerikanische Solarunternehmen Sunpower kaufen die Anleger an der Euwax einen Call-Optionsschein. Sunpower bietet Komplettlösungen für Privathaushalte an. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielte das Solarunternehmen einen Umsatz von über 1,1 Milliarden US-Dollar. Heute legt die Sunpower-Aktie 1,8% auf 19,73 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf Apple

Ebenfalls sehr rege wird in Stuttgart ein Call-Optionsschein auf den Smartphonepionier Apple gehandelt. Zum Wochenauftakt steigen die Derivateanleger in den Call ein. Die Apple-Aktie legt um 1,5% auf 158,90 Euro zu.