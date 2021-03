Die meistgehandelten Derivate v. 04.03.2021

1. Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)​

Ein Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 bleibt an der Euwax bei einem ausgeglichenen Verhältnis an Käufern und Verkäufern weiter im Fokus der Anleger. Der Saubere Zukunft Index 2 fällt heute erneut deutlich um 4,3% auf 106,40 Punkte. Somit beträgt der Abstand zum Ausgangsniveau des im Herbst aufgelegten Index aktuell lediglich 6,2%.



2. Call auf Solar Top 10 Index (WKN MA5DTT)

Bei den Knock-out-Zertifikaten verkaufen die Stuttgarter Anleger außerdem einen Call auf den Solar Top 10 Index. Dieser wurde am 12. Februar aufgelegt und umfasst die folgenden Aktien internationaler Hersteller von Solarmodulen und Solarzellen: Canadian Solar, Daqo New Energy, Encavis, Enphase Energy, Grenergy Renovables, JinkoSolar, Maxeon Solar, Neoen, SolarEdge und Sunrun.



3. Call auf PayPal (WKN GF4W0H)

Rege gehandelt wird in Stuttgart auch ein Call-Optionsschein auf PayPal, den die Anleger nach einer Empfehlung kaufen. Wie Finanzvorstand Rainey ankündigte, will PayPal die Zahl aktiver Konten in den nächsten Jahren von 377 Millionen auf 750 Millionen steigern. Auch das Zahlungsvolumen soll von 936 Milliarden US-Dollar auf 2,8 Billionen US-Dollar kräftig wachsen.