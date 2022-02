Die meistgehandelten Derivate v. 04.02.22

1. Call-Optionsschein auf Amazon

Mehrere Call-Optionsscheine auf Amazon befinden sich in den „Top Ten“ der am häufigsten gehandelten Optionsscheine an der Euwax. Im meistgehandelten Call nehmen die Derivateanleger heute offensichtlich ihre aufgelaufenen Gewinne mit und verkaufen diesen. Nach den gestrigen Quartalszahlen von Amazon legt die Aktie über 11% auf 2.720,50 Euro zu. Besonders stark wuchs das Cloud-Geschäft der Amazon-Tochter AWS. Hier legte der Umsatz um über 40% auf 17,78 Milliarden Euro zu. Der operative Gewinn stieg sogar über 66% auf knapp 5,3 Milliarden US-Dollar.



2. Call-Optionsschein auf Meta Platforms

Nachdem die Meta-Aktie gestern über ein Viertel an Wert verloren hat, was umgerechnet einer Marktkapitalisierung von 250 Milliarden US-Dollar entspricht, verkaufen die Stuttgarter Derivateanleger vor dem Wochenende einen Call-Optionsschein auf den Konzern. Erstmals ist die Anzahl der aktiven Facebook-Nutzer im letzten Quartal gefallen. Zusätzlich entgehen Meta Platforms Werbeerlöse durch Apples Tracking-Transparenz-Initiative.



3. Call-Optionsschein auf Merck KGaA

Auch am letzten Handelstag der Woche steigen die Stuttgarter Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf die Merck KGaA ein. Der Darmstädter Gesundheitskonzern wird am 3. März seinen Jahresabschluss für 2021 vorlegen. Vor dem Wochenende notiert die Merck-Aktie mit 192,80 Euro beinahe unverändert.