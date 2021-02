Die meistgehandelten Derivate v. 04.02.2021

1. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN UE11MB)

Amazon ist in dieser Handelswoche der beliebteste Basiswert auf Einzelaktien. Mit über 500 Preisfeststellungen ist der Call-Optionsschein bei den Anlegern sehr beliebt. Unser Händler verzeichnet fast nur eingehende Kauforders in dem Optionsschein. Die Amazon-Aktie notiert 1,1% höher bei 2.781,50 Euro.



2. Call-Optionsschein auf SAP​ (WKN HR4KRV)

Ein Call-Optionsschein auf SAP wird von den Stuttgarter Derivateanlegern überwiegend gekauft. Am 28. Januar brachte SAP seine Tochtergesellschaft Qualtrics erfolgreich an die Börse. Die Aktie notiert weit über ihrem Emissionspreis von 30 US-Dollar. Die SAP-Aktie selbst notiert mit 109,05 Euro beinahe unverändert.



3. Knock-out-Call auf Microsoft (WKN MA0A19)

Bei den Knock-out-Produkten kaufen die Anleger einen Knock-out-Call auf Microsoft. Auch in diesen verbrieften Derivaten schlagen die Anleger mehrheitlich zu. Die Microsoft-Aktie legt um 0,42% auf 203,25 Euro zu.