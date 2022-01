Die meistgehandelten Derivate v. 04.01.2022

1. Call-Optionsschein auf Netflix

Die mit Abstand häufigsten Preisfeststellungen finden an der Euwax im bisherigen Handelsverlauf in einem Call-Optionsschein auf Netflix statt. Der Call auf den Streamingdienst und Serienproduzenten wird von den Stuttgarter Derivateanlegern ausschließlich gekauft. Am 20. Januar wird Netflix frische Zahlen für sein viertes Quartal vorlegen. Heute notiert die Aktie mit 531,20 Euro beinahe unverändert.



2. Knock-out-Call auf Valneva

Wie bereits am Montag finden die häufigsten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten in einem Call auf Valneva statt. Dieser wird von den Derivateanlegern in Stuttgart weiterhin überwiegend verkauft. Bis zum Mittag geht es für die Valneva-Aktie über 10% auf 20,05 Euro bergab.



3. Call-Optionsschein auf Salesforce

Auf Salesforce, den weltweit führenden Anbieter von CRM-Software, kaufen die Stuttgarter Anleger am Dienstag einen Call-Optionsschein. Die Salesforce-Aktie notiert mit 227,30 Euro um knapp 1% höher, auf Jahressicht beträgt das Plus beim SAP-Konkurrenten fast 24%.