Die meistgehandelten Derivate v. 04.01.2020

1. Knock-out-Call auf Siemens Energy (WKN SD05SD)

Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Knock-out-Call auf Siemens Energy statt. In dem Knock-out-Call nehmen die Anleger wohl die aufgelaufenen Gewinne der letzten Wochen mit. Siemens Energy wurde am 21. Dezember in den MDAX aufgenommen. Für die Aktie geht es 0,36% auf 30,12 Euro abwärts.



2. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

In einem Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2 herrscht zu Wochenbeginn ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern. Das größte Kursplus der im Index enthaltenen Aktien hat die BYD-Aktie mit 12,72%. Der Saubere Zukunft Index 2 notiert 4,7% höher bei 133,45 Euro.



3. Knock-out-Call auf BYD (WKN MA35CV)

Das Kursplus in der BYD-Aktie nutzen anscheinend auch die Inhaber des Knock-out-Call für Gewinnmitnahmen. Unser Händler verzeichnet fast ausschließlich eingehende Verkaufsorders in dem Knock-out-Call.