Die meistgehandelten Derivate v. 03.12.2021

1. Knock-out-Call auf Valneva

Das meistgehandelte verbriefte Derivate an der Euwax ist kurz vor dem Wochenende ein Knockout-Call auf Valneva. Wie in den vergangenen Handelstagen steigen die Anleger in den Call ein. Die Valneva-Aktie verliert hingegen rund 6%.



2. Knock-out-Call auf Airbus

Auch ein Faktor-Long-Zertifikat auf den Flugzeugbauer Airbus wird in Stuttgart rege gehandelt. Unsere Händler führen in dem Produkt überwiegend Kauforders aus. Die Airbus-Aktie notiert zum Mittag fast 1% tiefer.



3. Call-Optionsschein auf Apple

Aus einem Call-Optionsschein auf Apple steigen die Stuttgarter Derivateanleger indes aus. Die Aktie des iPhone-Konzerns notiert ebenfalls schwächer und verliert 1% an Wert. Gestern wurde bekannt, dass Apple seine Zulieferer darüber informiert hat, dass die Nachfrage nach dem neuen iPhone 13 schwächer ausfällt als gedacht.