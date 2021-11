Die meistgehandelten Derivate v. 03.11.21

1. Call-Optionsschein auf ZSCALER

Seit gestern Nachmittag kaufen die Derivateanleger an der Euwax massiv einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Cloud-Security-Anbieter ZSCALER. Bis zum gestrigen Handelsschluss konnten unsere Händler mehr als 1.800 Preisfeststellungen durchführen. Im letzten Quartal konnte das Unternehmen den Umsatz um 57% auf 197,1 Millionen US-Dollar steigern. Die ZSCALER-Aktie selbst erreichte im bisherigen Handelsverlauf mit 282,08 Euro ein neues All-Time-High.



2. Call-Optionsschein auf Caterpillar

Auf Caterpillar, den weltweit größten Hersteller von Baumaschinen, kaufen die Stuttgarter Derivateanleger zur Wochenmitte einen Call-Optionsschein. Der amerikanische Konzern konnte seinen Umsatz im vergangenen Quartal um 25% auf 12,4 Milliarden US-Dollar steigern. Für die Caterpillar-Aktie geht es heute um 0,8% auf 179,15 Euro abwärts.



3. Call-Optionsschein auf Nike

Ebenfalls seit gestern steigen die Derivateanleger in Stuttgart in einen Call-Optionsschein auf Nike ein. Mit über 1.500 Preisfeststellungen gehörte der Call gestern zu den am häufigsten gehandelten Optionsscheinen. Auch im heutigen Verlauf erhält unser Händler an der Euwax fast ausschließlich Kauforders, während die Nike-Aktie mit 145,40 Euro beinahe unverändert notiert.