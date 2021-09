Die meistgehandelten Derivate v. 03.09.21

1. Knock-out-Call auf Alphabet

Auf den amerikanischen Internetgiganten Alphabet werden im bisherigen Handelsverlauf mehrere Zertifikate sehr häufig gehandelt. Ein Knock-out-Call verzeichnet dabei die häufigsten Preisfeststellungen. In dem Call erhält unser zuständiger Händler fast ausschließlich Kauforders. Bei 2.435 Euro zeigt sich die Alphabet-Aktie am Mittag unverändert.



2. Knock-out-Call auf Deutsche Bank

Aus einem Knock-out-Call auf die Deutsche Bank steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Freitag aus. Gestern hatte die Ratingagentur Creditreform das Rating der Deutschen Bank von BBB+ auf A- angehoben. Die Aktie der Deutschen Bank legt 0,9% auf 10,58 Euro zu.



3. Call-Optionsschein auf MSCI

Wie bereits am Vortag wird ein Call-Optionsschein auf den amerikanischen Finanzdatenanbieter MSCI von den Stuttgarter Anlegern gekauft – jedoch mit leicht rückläufigen Umsätzen. Mit 549,20 Euro bewegt sich die MSCI-Aktie heute in der Nähe ihres All-Time-Highs.