Die meistgehandelten Derivate v. 03.08.21

1. Call-Optionsschein auf MSCI (WKN MA82LB)

Meistgehandeltes verbrieftes Derivat an der Euwax bleibt ein Call-Optionsschein auf den US-Finanzdienstleister MSCI, der weiterhin gekauft wird. Dessen Aktie setzt ihren Höhenflug heute weiter fort und markiert bei 519,80 Euro abermals ein neues Allzeithoch. Auf Monatssicht beträgt das Plus bei der MSCI-Aktie nun bereits knapp 14%.



2. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN VQ6NJK)

Gekauft wird von den Stuttgarter Anlegern am Dienstag auch ein Call-Optionsschein auf Amazon. Nach dem Kurseinbruch Ende letzter Woche nähert sich die Amazon-Aktie mit derzeit 2.810 Euro ihrer 200-Tage-Linie bei rund 2.725 Euro an.



3. Knock-out-Call auf Pfizer (WKN MC470M)

Auch ein Faktor-Zertifikat auf Pfizer wird am Dienstag von den Anlegern in Stuttgart gekauft. Derzeit klettert nicht nur die BioNTech-Aktie angesichts gestiegener Preise für den Corona-Impfstoff auf neue Allzeithochs, auch die Pfizer-Aktie markiert bei 37,30 Euro einen neuen Rekordstand.