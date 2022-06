Die meistgehandelten Derivate v. 03.06.22

1. Knock-out-Put auf Münchner Rück

Ein Knock-out-Put auf die Münchner Rück wird zum Wochenabschluss von den Derivateanlegern verkauft. Die Münchner Rück bietet ihren Kunden seit kurzem über ihre Tochtergesellschaft Trust Tree den Erwerb von CO2-Aufforstungszertifikaten zur Kompensation von Kohlendioxid an. Die Aktie des Rückversicherers legt knapp 0,5% auf 225,10 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf NVIDIA

In dem Call-Optionsschein auf NVIDIA liegt ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen ausgeführten Kauf- und Verkaufsorders vor. Im laufenden Quartal erwartet NVIDIA einen Umsatz zwischen 7,94 und 8,26 Milliarden US-Dollar. Die Analysten waren zuvor im Schnitt von 8,44 Milliarden US-Dollar ausgegangen. Die NVIDIA-Aktie legt nach den Kursgewinnen der letzten Tage heute mit einem Verlust von 0,5% auf 179,80 Euro den Rückwärtsgang ein.

3. Faktor-Long-Zertifikat auf AMD

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf AMD steigen die Derivateanleger an der Euwax ein. Die Aktie des Halbleiterkonzerns konnte in den letzten Handelstagen beinahe 10% zulegen. Im vergangenen Quartal erzielte AMD bei einem Umsatz von rund 5,9 Milliarden US-Dollar ein operatives Ergebnis von 951 Millionen US-Dollar.