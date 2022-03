Die meistgehandelten Derivate v. 03.03.22

1. Call-Optionsschein auf K+S

Auf K+S befinden sich gleich zwei Call-Optionsscheine unter den Top 10 der gehandelten verbrieften Derivate in Stuttgart. Der am häufigsten gehandelte Call-Optionsschein wird von den Derivateanlegern an der Euwax gekauft. Nach den Sanktionen gegen russische und weißrussische Hersteller gehen die Analysten der Baader Bank von steigenden Preisen für Düngemittel aus. Die K+S-Aktie notiert mit 23,10 Euro heute beinahe unverändert, jedoch hat sie im Wochenvergleich fast 14% zugelegt.



2. Call-Optionsschein auf RWE

Auch auf RWE kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Call-Optionsschein. Zuletzt ist RWE in den amerikanischen Offshore-Windmarkt eingestiegen. Mit einer Entwicklungskapazität von drei Gigawatt können 1,1 Millionen US-Haushalte mit grünem Strom beliefert werden. Im bisherigen Handelsverlauf verliert die RWE-Aktie über 5% auf 35,60 Euro.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Total Energies

In ein Faktor-3X-Long-Zertifikat auf das französische Mineralöl- und Energieunternehmen Total Energies steigen die Stuttgarter Derivateanlegern wie bereits gestern weiter ein. Total Energies ist mit seinen 105.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in über 130 Ländern aktiv. Heute gibt die Total Energies-Aktie knapp 1% auf 47,90 Euro nach.