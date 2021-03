Die meistgehandelten Derivate v. 03.03.2021

1. Call auf Zoom Video Communications (WKN TT3724)​

Das mit Abstand meistgehandelte verbriefte Derivat in Stuttgart ist heute ein Knock-out-Call auf Zoom. Der Videokonferenz-Dienst steigerte den Umsatz im vierten Geschäftsquartal um 369% und erwartet auch für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzplus von mindestens 42%. Dennoch fiel die Zoom-Aktie deutlich, da sich das Tempo bei der Kundengewinnung verlangsamte und die Kosten gleichzeitig stiegen.



2. Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)

Wie immer kaufen die Stuttgarter Anleger auch zur Wochenmitte einen Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft Index 2. Nach kräftigen Zuwächsen gestern gibt der Index heute wieder mehr als 1% ab – damit beträgt das Minus auf Monatssicht über 17%.



3. Call auf Kaffee Future (WKN MC1JXX)

Gekauft wird an der Euwax auch ein Knock-out-Call auf den Kaffee Future. Dieser stieg seit Mitte Februar um rund 10% an. So soll die Kaffee-Ernte für 2021/2022 um rund ein Drittel zurückgehen. Zudem erwägen Kaffee-Röster aus den USA aufgrund gestiegener Kosten für Transporte wohl eine Erhöhung der Kaffee-Preise.