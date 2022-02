Die meistgehandelten Derivate v. 03.02.22

1. Knock-out-Call auf Block

In einen Knock-out-Call auf Block steigen die Derivateanleger in Stuttgart ein. Zuletzt kündigte der Konzern die vollständige Übernahme von Afterpay Limited an. Mit Afterpay können Kunden sofort einen Kauf tätigen und zu einem späteren Zeitpunkt bezahlen. Für die Block-Aktie geht es beinahe 8% auf 93,10 Euro abwärts.



2. Call-Optionsschein auf Tesla

Auf Tesla kaufen die Derivateanleger an der Euwax heute einen Call-Optionsschein. Der E-Mobilitätspionier konnte seine Gesamtumsätze im letzten Quartal um 65% auf 17,7 Milliarden US-Dollar steigern. Der Net Income stieg sogar um 760% auf 2,3 Milliarden US-Dollar. In einem schwachen Marktumfeld verliert Tesla bis zum Mittag über 2% auf 780,50 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Merck KGaA

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Optionsscheinen sind am Stuttgarter Handelsplatz in einem Call-Optionsschein auf die Merck KGaA zu verzeichnen. Der Call auf den Darmstädter Gesundheitskonzern wird fast ausnahmslos gekauft. Für die Merck-Aktie geht es hingegen 1,5% auf 195,10 Euro bergab.