Die meistgehandelten Derivate v. 03.02.2021

1. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E)

Auf Amazon werden heute an der Euwax eine Vielzahl von Optionsscheinen und Knock-out-Zertifikaten sehr rege gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen gibt es in einem Call-Optionsschein auf den Online-Riesen. Hier führten unsere Händler bereits bis zum Mittag weit mehr als 250 Orders aus. Dabei überwiegen eindeutig die Verkaufsorders.



2. Call-Optionsschein auf ServiceNow​ (WKN MA4JEH)

Wie bereits am Vortag kaufen die Stuttgarter Anleger einen Call-Optionsschein auf den amerikanischen Cloud Computing-Anbieter ServiceNow. Im letzten Quartal konnte ServiceNow seinen Umsatz um 32% auf 1,184 Milliarden US-Dollar steigern. Die Aktie notiert mit 485,50 Euro um 0,49% niedriger.



3. Knock-out-Call auf Fresenius Medical Care (WKN MF9QW0)

Bei den Knock-out-Produkten kaufen die Anleger in Stuttgart ein Call auf Fresenius Medical Care. Gestern gab der Dialyse-Konzern eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr heraus. Die Aktie erholt sich am Mittwoch leicht von ihrem gestrigen Einbruch und notiert bei 59,68 Euro rund 2,1% höher.