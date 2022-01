Die meistgehandelten Derivate v. 03.01.22

1. Knock-out-Call auf Valneva (WKN MA9JKV)

Bei einem Knock-out-Call auf den Impfstoffhersteller Valneva drücken die Derivateanleger in Stuttgart auf den Verkaufsbutton. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA überprüft aktuell die Wirksamkeit des Impfstoffs „VLA2001“. Das Vakzin soll die Produktion von Antikörpern, die sich gegen SARS-CoV-2 richten, auslösen. Zum Start ins neue Jahr verliert die Valneva-Aktie 4% auf 23,50 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Apple (WKN MA93MS)

Ebenfalls verkauft wird von den Derivateanlegern an der Euwax ein recht langlaufender Call-Optionsschein auf den Smartphone-Pionier Apple. Der Call weist einen Bewertungstag am 16.06.2023 auf, der Basispreis liegt bei 160 US-Dollar. Im bisherigen Handelsverlauf gibt die Apple-Aktie 1% auf 156,88 Euro nach.



3. Knock-out-Put auf DAX (WKN SF9NA2)

Viele Preisfeststellungen finden zu Jahresbeginn auch in einem Knock-out-Put auf den DAX statt. Die Knock-out-Barriere liegt bei diesem Put auf den DAX bei 16.125 Punkten. Aktuell herrscht in dem Put ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern. Am Mittag notiert der DAX bei 16.021 Punkten um 0,8% höher.