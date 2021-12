Die meistgehandelten Derivate v. 02.12.2021

1. Knock-out-Call auf Varta

Bei den Knock-out-Produkten finden die häufigsten Preisfeststellungen in einem Call auf Varta statt. Der Call wird von den Derivateanlegern überwiegend gekauft. Apple informierte, nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg, seine Zulieferer über eine geringere Nachfrage nach dem iPhone 13. Die Batterien von Varta stecken zwar nicht in den iPhones, aber in den Kopfhörern von Apple. Im frühen Handel fiel die Varta-Aktie bis auf 110,50 Euro. Um die Mittagzeit notiert sie bei 113,50 Euro wieder deutlich höher.



2. Knock-out-Call auf Valneva

Seit mehreren Tagen steht eine Knock-out-Call auf Valneva auf den vorderen Plätzen bei den am häufigsten gehandelten verbrieften Derivaten. Im heutigen Handelsverlauf steigen die Anleger überwiegend in den Call ein. Die Aktie des Impfstoffherstellers verliert dagegen um mehr als 6% auf 25,90 Euro.



3. Call-Optionsschein auf Alphabet

Auf den Google-Mutterkonzern Alphabet wird ein Call-Optionsschein an der Euwax sehr rege gehandelt. Der Call wird von den Anlegern hauptsächlich verkauft. Die Alphabet-Aktie legt um 0,8% auf 2.508 Euro zu.