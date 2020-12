Die meistgehandelten Derivate v. 02.12.20

1. Call auf BYD (WKN TT4MVP)

Die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden heute mit großem Abstand in einem Knock-out-Call auf den chinesischen Mischkonzern und Automobilproduzenten BYD statt. Laut Auskunft unserer Händlerin dominieren die Käufer in dem Call. Für die BYD-Aktie geht es heute um 1,97% auf 19,07 Euro abwärts.



2. Call auf Varta (WKN UE0LEY)

Die häufigsten Preisfeststellungen bei den Knock-out-Produkten finden heute in Stuttgart in einem Call auf den Ellwanger Batterieproduzenten Varta statt. In dem Call dominieren heute eindeutig die Kauforders. Bereits am Vortag fanden in einem anderen Call auf Varta sehr viele Preisfeststellungen statt. Für die Varta-Aktie geht es heute um 2,89% auf 110,90 Euro abwärts.



3. Call auf Danaher (WKN SB2XH2)

Bei den Optionsscheinen sind heute bei den Stuttgarter Anlegern Calls auf den amerikanischen Mischkonzern Danaher sehr gefragt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in dem Call statt. Hier sind ausschließlich Käufe zu verzeichnen. Zu Danaher gehören mehr als 400 Unternehmen, die Aktie klettert heute um rund 2,78% auf 190 Euro.