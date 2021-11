Die meistgehandelten Derivate v. 02.11.21

1. Call-Optionsschein auf Intuitive Surgical

Die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden in einem Call-Optionsschein auf den amerikanischen Medizintechnikkonzern Intuitive Surgical statt. Der Call wird von den Derivateanlegern gekauft. Das Unternehmen bietet minimalinvasive Chirurgiesysteme an. Die Intuitive Surgical-Aktie gibt 1,5% auf 306 Euro nach.





2. Call-Optionsschein auf Tesla

Auf Tesla werden einige Call-Optionsscheine sehr rege gehandelt. Dabei steigen die Derivateanleger in einen Call-Optionsschein mit einem Basispreis von 1.200 US-Dollar ein und verkaufen dafür den Call-Optionsschein mit einem niedrigeren Basispreis von 780 US-Dollar. Beide Optionsscheine weisen einen Bewertungstag am 18.03.2021 aus. Die Tesla-Aktie erreichte gestern ein neues All-Time-High bei 1.051,80 Euro. Heute gibt die aktuell sehr volatile Aktie über 6% auf 988 Euro nach.





3. Faktor-Long-Zertifikat auf Nel ASA

Ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf die in der Wasserstoffspeicherung und -herstellung tätige Nel ASA wird von den Anlegern an der Euwax gekauft. Für die Nel ASA-Aktie selbst geht es dagegen 3,7% auf 1,91 Euro bergab.