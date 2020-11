Die meistgehandelten Derivate v. 02.11.2020

1. Knock-out Call auf Sauber Zukunft 2 Index (WKN MA2760)

Wie bereits in der Vorwoche kaufen die Derivateanleger in Stuttgart heute einen Knock-out-Call auf den Saubere Zukunft 2 Index. Die im Index enthaltene BYD-Aktie gehört heute auch zu den am meistgehandelten Werten in Stuttgart. Der Saubere Zukunft 2 Index notiert mit 97,11 Punkten um 1,49% höher.

2. Call auf Alphabet (WKN MC81GJ)

Ein Call-Optionsschein auf den Google-Mutterkonzern Alphabet wird heute an der Euwax fast ausschließlich verkauft. Im letzten Quartal konnte Alphabet seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 14% auf 46,17 Milliarden US-Dollar steigern. Die Aktie notiert 0,55% höher bei 1.401 Euro.



3. Call auf Peloton Allianz (WKN MC75UJ)

Auf den Münchner Versicherer Allianz kaufen die Stuttgarter Derivateanleger heute einen Call-Optionsschein. Am Freitag vor Börsenbeginn wird die Allianz schließlich ihre Zahlen zum dritten Quartal veröffentlichen. Für die Aktie geht es heute um 2,24% auf 155,14 Euro aufwärts.