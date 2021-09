Die meistgehandelten Derivate v. 02.09.21

1. Call-Optionsschein auf MSCI

Mehrere Calls auf den amerikanischen Finanzdatenanbieter MSCI werden von den Stuttgarter Derivateanlegern sehr stark gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein statt, der von den Anlegern überwiegend gekauft wird. Die MSCI-Aktie notiert mit 549,80 Euro unverändert.



2. Call-Optionsschein auf Facebook

Auch auf Facebook werden an der Euwax im bisherigen Handelsverlauf mehrere Optionsscheine sehr häufig gehandelt. Dabei verzeichnet ein Call die häufigsten Preisfeststellungen. In dem Call dominieren die eingehenden Kauforders. Mit 0,1% notiert die Facebook-Aktie bei 322,70 Euro geringfügig im negativen Bereich.



3. Faktor-Long-Zertifikat auf Tomra Systems

In ein Faktor-3x-Long-Zertifikat auf Tomra Systems steigen die Stuttgarter Derivateanleger am Donnerstag ein. Das norwegische Unternehmen stellt fortschrittliche Sammel- und Sortierlösungen für die Kreislaufwirtschaft her. Die Tomra-Aktie legt 1% auf 51,80 Euro zu.