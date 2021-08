Die meistgehandelten Derivate v. 02.08.21

1. Call-Optionsschein auf MSCI (WKN MA82LB)

Auch zum Wochenstart folgen die Anleger an der Euwax weiterhin einer Empfehlung und kaufen einen Call-Optionsschein auf den US-Finanzdienstleister MSCI. Dieser hatte letzten Freitag frische Quartalszahlen vorgelegt und den Umsatz im Jahresvergleich um knapp 22% auf 498 Millionen US-Dollar gesteigert. Die MSCI-Aktie markiert heute bei 510,60 Euro ein neues Allzeithoch.





Gekauft wird von den Stuttgarter Derivateanlegern auch ein Discount-Call-Optionsschein auf Amazon . Trotz der am Markt schlecht aufgenommenen Quartalszahlen sprachen sich die Analysten von Jefferies, Credit Suisse und JP Morgan in den letzten Tagen allesamt zum Kauf der Amazon-Aktie aus – die am Mittag bei 2.820 Euro etwas Boden gut macht.In Kauflaune präsentieren sich die Anleger in Stuttgart weiterhin auch bei einem Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom , der bereits letzte Woche rege gehandelt wurde. Während der DAX-Konzern nächsten Donnerstag Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen wird, zeigt sich die Aktie am Montag bei rund 17,34 Euro leicht im Minus.

EUWAX