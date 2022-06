Die meistgehandelten Derivate v. 02.06.22

1. Call-Optionsschein auf Crowdstrike

In einen Call-Optionsschein auf Crowdstrike steigen die Derivateanleger am Donnerstag ein. Crowdstrike ist ein Anbieter von Cybersecurity in der Cloud. Heute nach Handelsschluss an den amerikanischen Märkten wird der Konzern seine Zahlen für das am 30. April beendete Quartal vorlegen. Die Crowdstrike-Aktie notiert im Vorfeld knapp 2% leichter bei 150 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Shell

Auch heute finden die häufigsten Preisfeststellungen bei den verbrieften Derivaten in Stuttgart wieder in einem Call-Optionsschein auf Shell statt. Der Call wird dabei weiterhin gekauft. Gestern erhielt Shell die Zulassung für das Jackdaw-Gasfeld, das in der britischen Nordsee liegt. In der Spitze könnten zukünftig bis zu 1,4 Millionen Haushalte mit Gas versorgt werden. Am Mittag notiert die Shell-Aktie 2,1% schwächer bei 27,37 Euro.

3. Knock-out-Call auf Sony

Bei den Knock-out-Produkten wird in Stuttgart ein Knock-out-Call auf Sony sehr rege gehandelt. Die Derivateanleger an der Euwax steigen in den Knock-out-Call überwiegend ein. Die Sony-Aktie verliert dagegen heute knapp 5% auf 86,30 Euro.