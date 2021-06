Die meistgehandelten Derivate v. 02.06.2021

1. Call-Optionsschein auf NVIDIA (WKN MA2RJ7)

Ein Call-Optionsschein auf den Halbleiterkonzern NVIDIA wird von den Anlegern überwiegend gekauft. NVIDIA vermeldete in der vergangenen Woche seine Quartalszahlen für das am 2. Mai endende Quartal. Demnach konnte der Umsatz um 84% auf 5,66 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Der Gewinn legte sogar um 109% auf 1,91 Milliarden US-Dollar zu. Die Aktie notiert mit 534,40 Euro beinahe unverändert.



2. Call-Optionsschein auf JinkoSolar (WKN MA1PFH)

Auf den chinesischen Solarmodulhersteller JinkoSolar verkaufen die Anleger an der Euwax einen Knock-out-Call. Am Montag gab der Solarmodulhersteller bekannt, mit einem maximalen Umwandlungswirkungsgrad von 25,25% bei seinen großflächigen monokristallinen N-Typ-Silizium-Solarzellen einen neuen Weltrekord aufgestellt zu haben. Für die Aktie geht es 0,9% auf 32,74 Euro bergauf.



3.Call-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN VQ5WJZ)

Auf die Deutsche Telekom werden heute mehrere Calls sehr häufig gehandelt. Die meisten Preisfeststellungen finden in einem Call-Optionsschein statt. Unser Händler verzeichnet in dem Call-Optionsschein fast ausschließlich nur ausführbare Kauforders. Die Aktie der Deutschen Telekom notierte am Mittag mit 17,26 Euro nur knapp unter ihrem 52-Wochenhoch.