Die meistgehandelten Derivate v. 02.05.2022

1. Knock-out-Call auf Silber

Als meistgehandeltes verbrieftes Derivat an der Euwax kaufen die Anleger heute einen Knock-out-Call auf Silber. Laut dem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC trennten sich in den letzten Wochen viele Investoren von Silber-Futures. So sank die Anzahl offener Kontrakte in der Woche zum 26. April um 14,7% und damit so stark wie seit Beginn der Corona-Pandemie nicht mehr. Am Montag gibt der Silberpreis rund 0,4% auf 22,68 Euro nach.



2. Call-Optionsschein auf The Mosaic

Auch zum Wochenauftakt handeln die Stuttgarter Anleger weiterhin einen Call-Optionsschein auf Mosaic und kaufen diesen. Der Hersteller von Phosphat und Kali, die als Zugaben für Dünger sowie für Tierfutter eingesetzt werden, legt heute seine Quartalszahlen vor. Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von mehr als 78% gegenüber dem Vorjahresquartal, der Gewinn soll von 0,57 US-Dollar auf 2,40 US-Dollar je Aktie steigen. Am Mittag notiert die Mosaic-Aktie bei rund 59,44 Euro leicht schwächer.

3. Call-Optionsschein auf ASML

Unter den meistgehandelten verbrieften Derivaten in Stuttgart findet sich heute auch ein Call-Optionsschein auf ASML. Dieser wird dabei von den Derivateanlegern verkauft. Im April hatten acht Analysten die ASML-Aktie genauer unter die Lupe genommen: Während fünf die Aktie des Chip-Konzerns zum Kauf empfahlen, rieten drei zum Halten der Aktie. Diese fällt am Montag über 1% auf rund 532 Euro