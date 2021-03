Die meistgehandelten Derivate v. 02.03.21

1. Knock-out-Call auf Saubere Zukunft Index 2 (WKN MA2760)​

Am Dienstag setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort: Meistgehandeltes Knock-out-Zertifikat ist erneut ein Call auf den Saubere Zukunft Index. Nach zuletzt beständigen Verlusten steigt der Saubere Zukunft Index 2 heute wieder und legt bis zum Mittag rund 5% zu.



2. Knock-out-Call auf HelloFresh (WKN MC9V1C)

Zudem handeln die Stuttgarter Anleger am Dienstag einen Knock-out-Call auf HelloFresh. Der im MDAX notierte Kochboxen-Hersteller hatte am Morgen für das vergangene Jahr einen Rekord vermeldet: So sei der Umsatz im vierten Quartal währungsbedingt um 126% auf 1,1 Milliarden Euro gestiegen.



3. Call_Optionsschein auf Microsoft (WKN KB5KYP)

Auch ein Call-Optionsschein auf Microsoft steht an der Euwax heute im Fokus der Anleger. Anfang Februar hatte der US-Software-Riese mit seinen Zahlen zu Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertroffen, die Aktie markierte bei über 203 Euro ein neues Allzeithoch. Am Dienstag notiert sie bei rund 196,50 Euro kaum verändert.