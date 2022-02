Die meistgehandelten Derivate v. 02.02.22

1 .Knock-out-Call auf Alphabet

Nach der gestrigen Veröffentlichung der Quartalszahlen nehmen die Derivateanleger in Stuttgart ihre aufgelaufenen Gewinne in einem Knock-out-Call auf Alphabet mit. Die Papiere steigen heute über 10% auf 2.686 Euro. Alphabet konnte den Umsatz im vergangenen Quartal um 32% auf 75,3 Milliarden US-Dollar steigern. Der operative Gewinn stieg um 29% auf 21,8 Milliarden US-Dollar. Zudem kündigte die Google-Muttergesellschaft für Juli einen Aktiensplit im Verhältnis 1:20 an.



2. Knock-out-Call auf Netflix

In einen Knock-out-Call auf Netflix steigen die Derivateanleger an der Euwax heute ein. Mitte Januar enttäuschte der Streaming- und Serienproduzent die Markteilnehmer mit seinen Quartalzahlen und den Prognosen. Von dem zwischenzeitlichen Tief bei 311,20 Euro konnte sich die Netflix-Aktie inzwischen erholen und notiert am Mittag bei rund 407 Euro.



3. Call-Optionsschein auf BASF

“The same as yesterday“: Auch zur Wochenmitte steigen die Derivateanleger in Stuttgart in einen Call-Optionsschein auf die BASF ein. Der Ludwigshafener Chemiekonzern wird am 25. Februar seine Geschäftszahlen für 2021 vorstellen. Am Mittwoch legt die BASF-Aktie 0,4% auf 68,36 Euro zu.