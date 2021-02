Die meistgehandelten Derivate v. 02.02.2021

1. Call-Optionsschein auf Amazon (WKN MC826E)

Kurz vor der Veröffentlichung der Amazon-Quartalszahlen liegt bei einem in Stuttgart rege gehandelten Call-Optionsschein ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kauf- und Verkaufsorders vor. Die Aktie des Online-Riesen notiert im Vorfeld der Quartalszahlen bei 2.806 Euro rund 1% höher.



2. Call-Optionsschein auf ServiceNow​ (WKN MA4JEH)

Auf den amerikanischen Cloud Computing-Anbieter ServiceNow kaufen die Anleger an der Euwax heute einen Call-Optionsschein. ServiceNow konnte im vierten Quartal sowohl den Umsatz als auch den Gewinn steigern. Die Aktie notiert mit einem Aufschlag von 2,9% bei 469,50 Euro.



3. Knock-out-Call auf Bayer (WKN MA3KCJ)

Bei den Knock-out-Produkten ist unter den Stuttgarter Derivateanlegern ein Call auf Bayer gefragt. Unser Händler führt hier fast ausschließlich Kauforders aus. Am 25. Februar wird der DAX-Konzern über das Geschäftsjahr 2020 berichten. Für die Bayer-Aktie geht es am Dienstag leicht auf 51,31 Euro bergauf.