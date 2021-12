Die meistgehandelten Derivate v. 01.12.2021

1. Knock-out-Call auf BYD

Bereits über 400 Preisfeststellungen verzeichnet ein Knock-out-Call auf BYD. Der Call wird von den Derivateanlegern an der Euwax fast ausschließlich gekauft. Der chinesische Elektroautomobilbauer ist auch noch in den Geschäftsbereichen für Nutzfahrzeuge, Eisenbahnen, Batterien und Elektrotechnik tätig. Die BYD-Aktie notiert mit 35,28 Euro in der Nähe ihres All-Time-Highs vom 23. November bei 36,51 Euro.



2. Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing

Wie bereits am Vortag steigen die Derivateanleger in einen Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing ein. Der amerikanische Konzern bietet cloudbasierte Anwendungen für das Personalwesen an. Die ADP-Aktie legt 0,7% auf 206,40 Euro zu.



3. Knock-out-Call auf Valneva

Ebenfalls kaufen die Stuttgarter Derivateanleger einen Knock-out-Call auf das französische Biotechnunternehmen Valneva. Die Aktie erreichte im gestrigen Handel ein neuerliches All-Time-High bei 30,50 Euro. Aktuell notiert die Aktie des Impfstoffherstellers bei 28,68 Euro.